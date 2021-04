Cine este noua stea a tenisului din Rusia

Veronika Kudermetova (38 WTA ) - Danka Kovinic (91 WTA), scor 6-4, 6-2, intr-un meci care a durat o ora si 36 de minute a fost meciul care a consfintit victoria rusoaicei, care a incheiat turneul fara set pierdut - in sase partide - performanta care mai fusese realizata aici de Serena Williams in 2012.Kudermetova, care va implini 24 de ani pe 24 aprilie urca astazi pe cel mai bun loc al carierei - 29 WTA (maximul vechi 34 WTA / februarie 2021) si devine astfel cea mai buna jucatoare a Rusiei.In clasamentul pentru " Porsche Race to Shenzhen", in urma caruia jucatoarele se califica la Turneul campioanelor, ea este pe pe locul 5, dupa un salt de 12 locuri.