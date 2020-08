Rusoaica Svetlana Kuznetova renunta la US Open din cauza Covid-19

"Din cauza situatiei defavorabile datorate coronavirusului, am luat decizia dificila de a nu participa la US Open", a declarat jucatoarea in varsta de 35 de ani intr-un mesaj postat pe Instagram.Numarul 32 mondial va lipsi, de asemenea, si de la turneul de la Cincinnati, mutat la New York in bula de la Flushing Meadows saptamana viitoare, inaintea US Open, programat intre 31 august si 13 septembrie."Sunt dezolata pentru ca asteptam aceste turnee, dar pandemia a schimbat toate planurile. Eu sper ca situatia la nivel mondial va deveni mai stabila pentru urmatoarele competitii", a adaugat jucatoarea rusa.Kuznetova, care a castigat la Flushing Meadows primul din cele doua titluri ale sale de Mare Slem (al doilea, la Roland Garros in 2009), se adauga unei liste lungi de jucatoare si jucatori europeni care au ales sa lipseasca de la aceasta competitie.Australianca Ashleigh Barty , numarul 1 mondial, ucraineanca Elena Svitolina (nr. 5) si olandeza Kiki Bertens (nr. 7) au luat aceasta decizie.La masculin, Rafael Nadal , nr. 2 mondial, a renuntat si el la turneul american, la fel ca si elvetianul Stanislas Wawrinka.Federatia americana de tenis (USTA) a anuntat, totodata, luni, forfait-urile cehoaicei Barbora Strycova si a chinezoaicei Xiyi Wang.De asemenea, USTA a informat intr-un document adresat jucatorilor care vor participa sau urmeaza sa-si anunte participarea la turneul US Open, ca nu va fi raspunzatoare pentru eventuale infectari cu Covid-19 sau chiar moartea din aceasta cauza, participantii urmand sa o faca pe propria raspundere.