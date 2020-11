S-a stabilit careul de asi la Turneul Campionilor. Sarbul Novak Djokovic, ultimul calificat. Tabloul semifinalelor

Conform agerpres.ro, Djokovic pastreaza sanse sa castige pentru a sasea oara Turneul Campionilor, ceea ce ar fi un record. In semifinale, sarbul il va intalni pe austriacul Dominic Thiem (N.3), finalist anul trecut, in timp ce spaniolul Rafael Nadal (N.2), in cautarea primului sau succes in aceasta competitie, va primi replica rusului Daniil Medvedev (N.4).Medvedev va juca vineri seara impotriva argentinianului Diego Schwartzman (N.9) intr-un meci fara miza. Rusul si-a asigurat deja castigarea Grupei Tokyo 1970, in timp ce in Grupa Londra 2020 pe primul loc a incheiat Thiem.Castigatorul de anul trecut al Turneului Campionilor, grecul Stefanos Tsitsipas (N.6), nu a trecut de grupe.Actuala editie a Turneului Campionilor, ultima care are loc la Londra, beneficiaza de premii totale in valoare de 5,7 milioane dolari, castigatorul trofeului urmand sa plece acasa cu un cec in valoare de 1.564.000 dolari. Incepand din 2021, competitia de final de sezon din circuitul ATP se va desfasura in orasul italian Torino.Citeste si: Veste buna pentru Danut Lupu, dupa 10 zile de internare la terapie intensiva, cu coronavirus. Ce se intampla cu fostul fotbalist