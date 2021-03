FOTO Transformare radicala pentru una dintre cele mai frumoase jucatoare de tenis din lume

La nici 23 de ani, sportive din Belarus se afla pe locul 8 in ierahia mondiala si a castigat 9 titluri WTA Nu cu mult timp in urma, Sabalenka a avut de trecut o cumpana serioasa. La finalul anului 2019, tatal sau, Serghey, murea la doar 43 de ani. Fost hocheist, parintele Arynei ii era si antrenor."Mi-am dat un restart carierei si nu ma mai concentrez pe trecut, l-am lasat in urma. Am luat-o de la inceput. Nu jucam cu entuziasm, jucam la turnee doar pentru ca stiam ca trebuie sa particip. Mi-era greu sa plec de acasa si sa-mi las singura familia, dar a trebuit sa-mi gasesc resursele si sa ma concentrez pe cariera. Nu jucam cu entuziasm, jucam la turnee doar pentru ca stiam ca trebuie sa particip", a povestit Sabalenka.Citeste si: