Frumoasa Aryna Sabalenka, campioana de la Madrid, relatie fierbinte cu antrenorul ei

Sabalenka, care la 5 mai a implinit 23 de ani, este nu doar o jucatoare de tenis foarte buna, ci si una dintre cele mai frumoase sportive din circuitul WTA Tenismena din Belarus adora sa pozeze in posturi provocatoare si este asaltata de admiratori. Ea sustine ca are un iubit, insa nu i-a dezvaluit identitatea, precizand ca nu este din tara sa natala.Pana sa fie in actuala relatie, ea a fost iubita jucatorului de hochei Matvei Kozhko, dar a avut si o relatie fierbinte cu fostul sau antrenor, Dmitry Tursunov. Cei doi s-a despartit definitiv, in 2019, rusul fiind satul de ifosele jucatoarei sale.O perioada, Sabalenka a fost disperata sa se impace cu Tursunov, postand chiar un mesaj nebunesc pe o retea sociala."Sincer, chiar nu stiu ce se intampla acum. Se pare ca suntem amandoi niste nebuni. Intr-o zi totul decurge normal, a doua zi vrem sa ne ucidem reciproc.Vreau sa spun ca il iubesc si ca am incredere in el mai mult decat in oricine! Nu vad viitorul meu in tenis cu altcineva. Imi tot spunea ca nu am nevoie de el. La naiba, Dmitry! Chiar am nevoie de tine! Dar am nevoie de acel Dmitry de la inceputul colaborarii noastre. Puternic, calm, inteligent. Un barbat adevarat, un antrenor adevarat.Stiu ca suna ciudat, dar am realizat ca esti cel mai mare sprijin al meu! Nu vreau sa te pierd. Suntem ca un cuplu care e impreuna de 30 de ani, relatia dintre noi e similara cu asa ceva.Probabil ma vei omori dupa ce vei citi asta. Vreau sa imi cer scuze inainte sa o faci. Scriu asta la 23:45. Probabil de asta am pus atat de multa dragoste si atatea emotii!", a scris Sabalenka pe Instagram.Dupa un timp, bielorusei i-a trecut, iar acum este antrenata de conationalul sau Anton Dubrov.