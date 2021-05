Gabriela Sabatini, la 51 de ani: cu ce barbati celebri s-a iubit. Si Trump a fost indragostit de ea FOTO

Citeste si: Titlul in Turcia, decis de un singur gol! Cum a influentat Lucescu lupta Gabriela Sabatini s-a nascut la Buenos Aires pe 16 mai 1970. 20 de ani mai tarziu avea sa castige turneul de Grand Slam de la New York, invingand-o pe Steffi Graf in finala US Open.Per total, Sabatini a castigat 27 de turnee, a ajuns pana pe locul 3 WTA si a fost o jucatoare de top, care se lupta in acele vremuri cu Steffi Graf sau cu Monica Seles.S-a lasat de tenis la doar 26 de ani, intrucat nu mai gasea motiviatia de a continua. Apoi, a si lansat un parfum celebru care ii purta numele.Numele Gabrielei Sabatini e asociat cu frumusetea. La 51 de ani, ea e nemaritata si nu are copii, insa de-a lungul anilor a avut mai multe relatii cu barbati faimosi.In 1989, ea era iubita lui Donald Trump , fostul presedinte al SUA.Iar printre fostele ei cuceriri se mai numara Mickey Rourke, Michael Bolton sau printul Albert de Monaco . Ultimul iubit al ei a fost Leo Montero, o vedeta de televiziune din Argentina. Acum, ea este singura, sustine presa din Argentina.