Halep tremura pentru locul 3 WTA: cine ii sufla in ceafa

Simona n-a reusit performante extraordinare la Stuttgart si Madrid sau cel putin nu la nivelul adversarelor ei. Bielorusa Aryna Sabalenka arata o forma excelenta, ea jucand finala in Germania s i castigand titlul in Spania. De luni, ea va urca pe locul 4 WTA s va avea 6.195 de puncte, cu 325 mai putine ca Simona.Cum jucatoarea noastra are de aparat titlul la Roma si un "bagaj" important de puncte, Simona va lupta prctic in capitala Italiei si pentru a ramane pe locul 3 WTA.