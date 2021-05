Premiul ridicol primit de o tenismena pe timp de pandemie: "Multumesc pentru cafeaua gratuita". Jucatoarea, pacalita cu 25 de centi

Ea a fost invinsa, cu scorul de 5-7, 6-3, 10-8, de jucatoarea argentiana Paula Ormaechea, locul 291 WTA, dar nu infrangerea a intristat-o cel mai tare, ci suma primita din partea organizatorilor, in valoare neta de 2,25 euro (11 lei). Premiul pentru turul I preliminar a fost de 45 de euro, din care s-au scazut impozitul de 6,75 de euro si 36 de euro taxa de participare.Jucatoarea sustine ca a primit numai cei doi euro, fara maruntis."Credeam ca e o gluma", a scris jucatoarea. "Multumesc ITF pentru cafeaua gratuita. Nici macar nu mi-ai dat cei 25 de centi", a adaugat ea.De problemele financiare ale jucatorilor in pandemie s-a plans de curand americanul John Isner, locul 39 ATP "Jucatorii au fost nevoiti sa accepte o reducere a premiilori cu pana la 80 la suta, in timp ce managerii ATP continua sa primeasca salariile integrale, beneficii sociale si deducerea unor cheltuieli. Mi se pare cam ipocrit", a spus americanul.