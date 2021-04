VIDEO Secretul Mariei Sarapova: cum isi mentine rusoaica o silueta de invidiat

Sarapova a postat pe Instagram un clip video cu o parte din exercitiile fizice pe care le-a realizat in ultimul an, de la declansarea pandemiei.Avand la dispozitie cateva aparate, Masha si-a pastrat o silueta de invidiat cu ajutorul acestor exercitii. "O parte din antrenamentele fizice pe care le-am facut in ultimul an", a scris rusoaica de 33 de ani.Copil-minune al tenisului, Sarapova a luat prin surprindere lumea sportului-alb inca de la 16 ani, iar in acel sezon (2003) a primit titlul pentru Debutanta anului.La 17 ani, ea a castigat Wimbledonul, dupa o finala cu Serena Williams , fiind doar a treia cea mai tanara jucatoare care se impune pe iarba londoneza. Pana la finalul carierei, ea si-a mai adaugat in palmares inca patru titluri de Grand Slam, ultimul fiind cel de la Roland Garros (2014, dupa finala cu Simona Halep ).La Australian Open 2016 ea a picat un test antidoping, fiind ulterior suspendata pe o perioada de doi ani, pedeapsa redusa mai tarziu la 15 luni. A revenit in circuit in aprilie 2017, dar rezultatele ei nu fost la inaltime, asa ca in 2020 s-a retras definitv din tenis.