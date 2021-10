Declarație de colecție a bielorusei de pe locul 100 WTA care a eliminat-o pe Simona Halep de la Indian Wells

Aliaksandra Sasnovici a declarat, după ce a învins-o pe Simona Halep la Indian Wells, că şi-a cumpărat bilete să plece acasă când a văzut ce adversară are de înfruntat.

"Este foarte distractiv, pentru că atunci când am văzut sfertul de tablou, am văzut trei campioane de grand slam. Aliaksandra Sasnovici era în acest sfert. A fost distractiv pentru mine. Am jucat azi împotriva Simonei, e o mare campioană, am fost foarte nervoasă la final petnru că doream atât de mult să câştig. Mi-am luat bilete pentru acasă, erau 30 al sută şanse pentru mine să câştig, 70 la sută pentru ea. Mi-am zis OK, intru pe teren, mă bucur de joc, dar să câştig? Uau! Mi-am cumpărat deja biletele, am vrut să schimb ceva înainte de primul tur, le-am schimbat şi data viitoare o să fac la fel", a declarat Sasnovici, la intervul de pe teren.

Simona Halep, locul 17 WTA şi cap de serie numărul 11, a fost învinsă, luni, cu scorul de 7-5, 6-4, de Aliaksandra Sasnovici din Belarus, locul 100 WTA, în turul al treilea al turneului de categorie WTA 1.000 de la Indian Wells.

