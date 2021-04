Jucatoarele de tenis o ataca pe romanca Roxana Maracineanu, ministru Sportului din Franta: "Este o calamitate"

Dupa victoria obtinuta impotriva belgiencei Elisei Mertens, locul 17 WTA, in turul al doilea al turneului WTA 500 de la Charleston, Alize Cornet a fost intrebata, la Tennis Channel, despre amanarea cu o saptamana a French Open. Jucatoarea a aflat in studio despre aceasta schimbare de date: "Oh, nu, nu stiam ...".Apoi s-a luat de ministrul delegat al Sporturilor, Roxana Maracineanu."Ramane intre noi, dar ministrul nostru al Sporturilor este o calamitate. Nu am nimic impotriva ei, dar ia doar decizii proaste. Parca nu i-ar pasa ..."Cornet considera ca amanarea turneului parizian va afecta calendarul competitional."Este o decizie destul de egoista. Calendarul va avea de suferit. Inteleg ca nu sunt vremuri usoare pentru turneu, dar trebuie sa te gandesti la jucatori si la calendar, in special la toate turneele", a precizat sportiva.Turneul de la Roland Garros, al doilea grand slam al anului, va fi amanat o saptamana, a declarat o sursa din randul organizatorilor pentru L'Equipe. French Open era programat initial intre 23 mai si 6 iunie. Noile date de desfasurare vor fi 30 mai-13 iunie, potrivit sursei citate.Amanarea a fost decisa pentru a le putea permite organizatorilor sa primeasca un numar mai mare de spectatori, daca restrictiile sanitare legate de pandemia de coronavirus vor fi relaxate.Editia 2020 a turneului de la Roland Garros a fost amanata din mai pana in septembrie, din cauza pandemiei de coronavirus.