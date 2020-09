Scandal urias la turneul de tenis de la Roma: "Programare de rahat". Cine e jucatorul suparat pe organizatori

PROGRAMMATION DE MERDE!!! Merci @InteBNLdItalia πŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌ J'ai fait une seule demande c est de jouer mardi pour avoir un jour de plus d'entrainement avec ce qu'il m'est arrive a NEW YORK et comme je joue un Italien vous me mettez Lundi!! #super #BRAVO @atptour πŸ‘πŸΌ#goodjob #notfair - paire benoit (@benoitpaire) September 13, 2020

"Programare de rahat. Multumesc! Am facut o singura cerere, sa joc marti, pentru a avea o zi de antrenament in plus, dupa ceea ce mi s-a intamplat la New York si, cum joc un italian, m-ati pus luni", a scris Paire, pe retelele de socializare.Paire, locul 24 ATP , va juca, luni, nu inainte de ora 20.00, cu italianul Jannik Sinner, locul 81 ATP, in varsta de 19 ani, care a primit un wild card.Invingatorul din acest meci va evolua in mansa a doua cu grecul Stefanos Tsitsipas, locul 6 ATP si cap de serie numarul 3, direct acceptat in aceasta faza.