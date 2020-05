Schimbare de cariera pentru o tenismena de top: A lansat prima melodie (Video)

Ziare.

Ea a lansat deja prima sa melodie pe YouTube si spune ca banii pe care ii va incasa vor fi donati."Uneori ne gandim ca nu vom trece niciodata peste anumite limite. Pur si simplu nu aven suficiente resurse interne, forta sau sprijin din partea apropiatilor nostri. Multi traiesc in scoicile lor, fara sa stie pe deplin talentele si posibilitatile lor ascunse.Candva mi se parea ca nu e de mine cantatul. Dar astazi sunt in vacanta si micul meu vis devine realitate Visati si credeti in voi!", a scris Yamstremska pe Instagram.Dayana Yamstremska are 19 ani si este considerata o viitoare stea a tenisului feminin.In prezent ocupa locul 25 in clasamentul WTA si este antrenata de neamtul Sascha Bajin, omul care a dus-o pe Naomi Osaka pe primul loc.C.S.