Seful tenisului italian ofera o veste de ultima ora despre Foro Italico

Angelo Binaghi, seful forului citat mai sus, este optimist ca turneul de la Roma care trebuia sa se dispute in luna mai la Foro Italico va avea loc, chiar si decalat, in luna septembrie.Acesta a avut o declaratie pentru cotidianul francez L'Equipe: "Avem in acest moment discutii care sunt benefice cu cei de la ATP , al carui presedinte ne este compatriot, e vorba de Andrea Gaudenzi. El este in contact mereu cu noi si in curand vom afla mai multe noutati. Totul este confidential in acest moment. Trebuie spus insa ca, in afara unui nou val de coronavirus care sa aduca la o noua catastrofa, Internationalele Italiei vor avea loc la mijlocul lunii septembrie. Sau la finele acelei luni", puncta Biraghi pentru ziarul francez foarte cunoscut in Europa.El mai crede ca acest turneu va avea loc cu public in tribune chiar, si nu cu portile inchise, asa cum au loc acum toate competitiile spotive din lume, cu foarte mici exceptii e adevarat."Suntem de asemenea in discutii cu Guvernul italian pentru faza a treia a relaxarii. In curand vom avea o intalnire cu ministrul Sportului pentru a vedea care sunt conditiile prin care putem aduce fanii aproape de tenis", incheia interviul sau Biraghi.Turneul de la Roma este de categoria Masters 1000, si de tip ATP si WTA , el fiind programat initial in acest an pe zgura intre 11 si 17 mai.D.A.