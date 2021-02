Pana la disputarea lui, Naomi Osaka si-a castigat deja locul in careul de asi al turneului. Ea a trecut in doua seturi de taiwaneza Su Wei Hsieh, revelatia turneului, scor 6-2, 6-2.Japoneza, locul 3 mondial, va juca in semifinale cu invingatoarea dintre Halep si Williams.Ea are in palmares doua turnee de Grand Slam, primul castigat chiar la Melbourne in 2019.CITESTE SI: