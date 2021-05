Semifinala romaneasca la turneul din Florida. E performanta carierei pentru una dintre tenismene

Bara (26 ani, 133 WTA ), a cincea favorita, a trecut in sferturi de poloneza Magdalena Frech (23 ani, 152 WTA), cu 7-6 (3), 3-6, 6-4, dupa mai bine de trei ore de joc (3 h 05 min).Bara o mai invinsese pe Frech in 2017, la Bastad (Suedia), cu 6-1, 6-2, in semifinale.Irina Fetecau (25 ani, 210 WTA), venita din calificari, a dispus de australianca Storm Sanders (26 ani, 165 WTA), cu 4-6, 7-6 (6), 7-5, la capatul unui meci de trei ore si 26 de minute.Fetecau a condus cu 3-0 in primul set, dar a cedat cu 4-6. In actul secund, a avut 5-3, insa Sanders a trimis setul in tiebreak, unde romanca a reusit sa se impuna. In decisiv, Sanders a condus cu 3-0 si 5-3, dar romanca a reusit o revenire spectaculoasa, castigand cu 7-5.In semifinale, Bara si Fetecau vor fi adversare. Singurul lor duel anterior a avut loc in 2015, la un turneu futures la Galati, Bara obtinand victoria cu 7-5, 4-6, 6-1, in optimi. Pentru Irina Fetecau (25 de ani) este performanta carierei , ea aflandu-se in clasamentul virtual WTA pe locul 237, cel mai bun pe care s-a aflat vreodata.