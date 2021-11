Semifinale de vis la Turneul Campionilor. De 27 de ani nu s-a mai întâmplat asta în circuitul ATP

Alexander Zverev, locul 3 mondial, s-a calificat joi în semifinale la Turneul Campionilor, unde se va întâlni cu sârbul Novak Djokovic, locul 1 ATP.

Zverev l-a învins pe polonezul Hubert Hurkacz (favorit 9), scor 6-2, 6-4.

Germanul a terminat pe locul 2 Grupa Roşie, după rusul Daniil Medvedev (locul 2 mondial), care își așteaptă adversarul din confruntarea de vineri dintre rusul Rublev și norvegianul Ruud.

Statisticienii au remarcat faptul că e pentru prima dată după 1994 încoace, adică în ultimii 27 de ani, când trei dintre semifinaliști sunt foști câștigători la Turneul Campionilor. Astfel, Djokovic, Zverev și Medvedev repetă performanța celebrilor Agassi, Becker și Sampras.

Three former #NittoATPFinals champions in the semi-finals:

🇷🇸 @DjokerNole

🇩🇪 @AlexZverev

🇷🇺 @DaniilMedwed

The last time this happened was in 1994 with Agassi, Becker & Sampras. pic.twitter.com/LEqAWDwtYE