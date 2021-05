O fosta campioana a enervat-o pe Serena Williams. Reactie rapida a staff-ului americancei

Fosta campioana la Roland Garros (in 2010), italianca Francesca Schiavone a pus un verdict clar: "Serena nu poate sa castige anul acesta la Roland Garros".Americanca n-a digerat prea bine aceasta afrmatie, iar antrenorul ei Patrick Mouratoglou a confirmat ca de fiecare data cand cineva se indoieste de valoarea ei, Serena gaseste resurse pentru a dovedi contrariul."In primul rand, cand cineva ii zice ca nu poate, atunci ii da un plus de motivatie, deci va rog sa-i transmiteti Francescai Schiavone sa spuna mai tare, ca sa fiu sigur ca Serena o aude", a spus Mouratoglou.Totusi, antrenorul a mai declarat ca poate n-a fost o idee asa buna ca Serena sa mearga si la Parma, dupa ce a pierdut la Roma, pentru ca inca mai sunt multe lucruri de reglat in jocul ei.Serena Williams n-a mai castigat un Grand Slam de la Australian Open 2017.