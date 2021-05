Italienii au sarit in ajutorul Serenei: i-au mai dat o sansa sa joace inainte de Roland Garros!

Meciul 1.000 pentru Serena Williams in circuitul WTA a fost de trista amintirie. Ea a pierdut in turul al doilea la Roma in fata Nadiei Podoroska, primul meci al americancei dupa Australian Open Cu aceasta infrangere, Serena Williams risca sa mearga la Roland Garros fara meciuri in picioare si a declarat la conferinta de presa ca poate se va mai inscrie la un turneu inainte de French Open.La putin timp, organizatorii turneului de la Parma au anuntat ca Serena si Venus Williams au primit un wild-card pentru turneul care are loc in perioada 16-22 mai.Emilia-Romagna Open e un turneu de categoria WTA 250, nivel la care Serena nu prea e obisnuita sa concureze. O va face insa acum tocmai pentru a intra in forma inainte de French Open.