Serena Williams a ajuns la a 39-a semifinala de Grand Slam. Calificare cu emotii la US Open

In sferturile de finala, americanca a depasit-o astazi, in trei seturi disputate (4-6, 6-3, 6-2) pe Tvetana Pironkova din Bulgaria. Astfel, Serena Williams a patruns pentru a 39-a oara in cariera in careul de asi al unui turneu de Mare Slem.In semifinale, Serena Williams o va intalni pe invingatoare disputei Victoria Azarenka - Elise Mertens, care se disputa in aceasta noapte. In a doua semifinala vor Jennifer Brady si Naomi Osaka