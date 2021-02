VIDEO Spectaculos. Serena Williams si-a luat vila de 6 milioane de euro. Are sala de trofee si o camera secreta

Nu mai putin de 3 ani au durat eforturile de remodelare a locatiei cumparate de Serena Williams, cea care a ajutat-o in acest efort fiind chiar sora ei, Venus, al carei simt estetic este mult mai aprofundat. De 23 de ori castigatoare in turneele de Grand Slam , legenda tenisului feminin va locui de-acum inainte intr-o casa pe masura, cu toate facilitatile posibile, dar in afara de terenul de tenis la care toata lumea s-ar fi asteptat. "Nu vreau sa amestec meseria cu familia", s-a justificat Serena.In schimb, exista numeroase zone de relaxare si de distractie, Serena gandindu-se in primul rand la fiica sa, Olympia, careia i-a proiectat inclusiv un pat roz cu un tobogan pentru coborare. De asemenea, nu lipsesc sauna, piscina, o mica galerie de arta, o gradina frumoasa si chiar o camera secreta destinata distractiei preferate a familiei, karaoke. In plus, pentru a-si aduce aminte de realizarile sale, Serena a tinut neaparat sa aiba si o sala de trofee cucerite de-a lungul anilor in tenis.