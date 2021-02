A batut-o pe Halep si l-a egalat pe Federer. Serena Williams rescrie istoria tenisului

Americanca l-a egalat pe Roger Federer la numarul de victorii obtinute in turneele de Mare Slem. Cei doi mari campioni, care anul acesta implinesc 40 de ani, au fiecare cate 362 de meciuri castigate in cele patru competitii majore ale anului.Serena si Federer sunt urmati in acaesta ierarhie de Martina Navratilova (306), Novak Djokovic (300), Evert (299), Rafael Nadal (285) si Steffi Graf (278).Daca o invinge pe Naomi Osaka Serena Williams il va depasi pe Federere, care nu participa la Australian Open Citeste si