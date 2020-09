Stire "bomba" la Roland-Garros: Serena Williams s-a retras din competitie. Prima declaratie a americancei

A sasea favorita a acuzat o accidentare la tendonul lui Ahile. "Sunt foarte frustrata, am incercat sa continui, dar mi-am dat seama ca risc foarte mult", a fost prima declaratie a Serenei Williams.Ea urma sa joace, miercuri, in turul al doilea, cu bulgaroaica Tvetana Pironkova, locul 157 WTA, venita din calificari.Serena Williams, 39 de ani, a castigat French Open in 2002, 2013 si 2015.Americanca era pe partea de tablou a Simonei Halep, cap de serie numarul 1, iar cele doua s-ar fi putut intalni in semifinale.