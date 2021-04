Serena mai da un "tun" financiar: la ce avere fabuloasa a ajuns superstarul american

Americanca va fi eroina unui docmentar realizat in partenariat cu Amazon si care va fi transmis pe Prime Video. "Sunt multe povesti pe care vreau sa le spun. Sunt foarte entuziasmata de parteneriatul cu Amazon Studios", a declarat americanca.Bineinteles ca de pe urma acestui documentar va mai strange cateva milioane de dolari la avera ei deja impresionanta. Forbes a aproximat la 225 de milioane de dolari averea Serenei Williams.Din tenis, jucatoarea cu 23 de Grand Slamuri in palmares a strans peste 90 de milioane de dolari, mai mult decat dublu in comparatie cu oricare alta jucatoare din circuit.Totodata, Serena e actionar majoritar la 12 firme, iar in ultimii ani a finantat peste 50 de start-up-uri, majortatea avand in spate femei sau reprezentanti ai unor minoritati entice, culturale, sexuale etc.S by Serena este linia ei vestimentara, iar Williams mai detine actiuni si in UFC sau la Miami Dolphins (echipa de fotbal american).Alexis Ohanian, sotul Serenei Williams, nu e asa instarit. Are "doar" 40 de milioane de dolari in conturi.Serena Williams a mai fost protagonista unui documentar difuzat de HBO si intitulat Being Serena.