Dezastru pentru Serena la Roma: o "anonima" a batut-o in doua seturi VIDEO

A third career Top-10 win for 🇦🇷 @nadiapodoroska!



Battles through to the last 16 in Rome, defeating Serena Williams 7-6 (6), 7-5.#IBI21 pic.twitter.com/wwmwSxoXVZ - wta (@WTA) May 12, 2021

Terrific from the Argentine 💪



🇦🇷 @nadiapodoroska takes the opener in a tight tiebreak!#IBI21 pic.twitter.com/qTAvGfio5w - wta (@WTA) May 12, 2021

Huge win for Podoroska over Serena Williams 🙌 pic.twitter.com/5sABa7tG79 - LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) May 12, 2021

Serena Williams a fost invinsa in primul ei meci la Roma, iar cea care a batut-o este Nadia Podoroska, o jucatoare din Argentina de 24 de ani, care nu s-a remarcat pana acum in mod deosebit.Cu origini ucrainene, Podoroska nu a castigat niciun titlu WTA si a fost cel mai sus pe locul 111 in ierarhia feminina.Podoroska s-a impus cu 7-6, 7-5 in fata unei jucatoare, Serena Williams, care a facut multe erori nefortate si a jucat mult sub nivelul ei de altadata. In setul al doilea, americanca a avut o rabufnire de orgoliu, revenind de la 2-5, dar apoi a pierdut doua jocuri la rand.Pentru Serena, a fost primul meci oficial dupa o pauza de aproximativ 3 luni. Ea nu mai evoluase de la Australian Open Totodata, a fost meciul 1000 pentru Serena Williams in WTA. Unul cu ghinion.