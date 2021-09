Final de carieră pentru Serena Williams? Prăbușire în clasamentul WTA și o decizie de ultim moment

Ea nu a participat la US Open, invocând nevoia de a se recupera după o accidentare la tendon.Însă Serena a decis să nu meargă nici la Indian Wells, turneul programat în perioada 4-17 octombrie.Probabil că Williams nu va mai juca tenis în acest an și sunt voci care susțin că retragerea bate la ușă. Serena Williams este acum pe locul 22 WTA , dar de luni va cădea până pe locul 40! Ea va pierde punctele câștigate anul trecut la US Open, când a ajuns până în semifinale.Serena are 23 de titluri de Grand Slam și în ultimii ani a alergat după egalarea recordului lui Margaret Court - 24 de titluri.