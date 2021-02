Dedicatie pentru Ion Tiriac? Cum s-a descurcat Serena Williams la debutul in 2021. Romanul a sfatuit-o sa se retraga

Williams, in varsta de 39 ani, care se pregateste pentru Australian Open , unde spera sa-si treaca in palmares al 24-lea titlu de Mare Slem, a disputat cu aceasta ocazie prima sa partida oficiala dupa abandonul in turul secund de la Roland Garros, anul trecut in luna septembrie.Ea s-a impus dupa o ora si 34 minute de joc in duelul cu jucatoarea australiana, pe care a invins-o astfel pentru a patra oara in tot atatea confruntari, fara sa piarda pana acum niciun set in fata acesteia.Campioana din Statele Unite o va avea ca adversara in optimile de finala pe bulgaroaica Tvetana Pironkova, care s-a impus in trei seturi, 1-6, 6-4, 6-4, in fata croatei Donna Vekic, cap de serie nr. 9. De mentionat ca Serena Wiliams urma sa o infrunte pe Tvetana Pironkova la Roland Garros, inainte de a se retrage din cauza unei leziuni la tendonul lui Ahile.