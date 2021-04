Serena Williams i-a platit "polita" lui Ion Tiriac. Vestea neasteptata primita de afaceristul roman

Astfel dupa ce Ion Tiriac si familia Williams, in frunte cu sotul Serenei, Alexis Ohanian, s-au aflat intr-un conflict public in ultimele luni, jucatoarea americana a decis sa boicoteze turneul din capitala Spaniei , programat in perioada 30 aprilie - 9 mai."La varsta si la greutatea ei, daca ar avea putina decenta, s-ar retrage", a spus recent Ion Tiriac, replica venind imediat pe retelele de socializare."Bine ca nu-l asculat nimeni pe acest clovn rasist si sexist", a precizat, printre altele, partenerul de viata al Serenei Williams.Celebra tenismena este singura jucatoare din Top 40 WTA care a refuzat participarea la Madrid Open.