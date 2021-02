VIDEO De ce Serena Williams nu o va uita niciodata pe Simona Halep

Halep o va intalni pe Serena Williams , care a eliminat-o pe Aryna Sabalenka, si viseaza la titlul cu numarul 24 de Grand Slam.Va fi cea de-a 12-a confruntare dintre Simona Halep si Serena Williams, scorul la intalnirile directe fiindu-i favorabil categoric tenismenei americane, cu 9-2.2011, Wimbledon : 3-6, 6-2, 6-1 pentru Serena2013, Roma: 6-3, 6-0 pentru Serena2013, Cincinnati: 6-0, 6-4 pentru Serena2014, Turneul Campioanelor : 6-0, 6-2 pentru Simona2014, Turneul Campioanelor: 6-3, 6-0 pentru Serena2015, Miami: 6-2, 4-6, 7-5 pentru Serena2015, Cincinnati: 6-3, 7-6 pentru Serena2016, Indian Wells: 6-4, 6-3 pentru Serena2016, US Open: 6-2, 4-6, 6-3 pentru Serena2019, Australian Open : 6-1, 4-6, 6-4 pentru Serena2019, Wimbledon: 6-2, 6-2 pentru Simona Desi cea mai importanta victorie pare a fi cea din finala de la Wimbledon, din 2019 , primul succes al Simonei in fata americancei e un episod pe care niciuna dintre ele nu il va uita. S-a intamplat la Turneul Campioanelor, de la Singapore, acum sapte ani, unde Simona a furnizat surpriza si a invins cu un categoric 6-0, 6-2. A fost cea mai drastica infrangere a Serenei, care nu mai pierduse un set la zero din primii ani ai carierei.La Singapore, Simona a inceput solid si a reusit break la primul game. A servit apoi exact si a plimbat-o pe Williams in colturile terenului, nelasind-o sa devina agresiva.Setul inaugural s-a incheiat dupa doar 20 de minute cu un neverosimil 6-0 in favoare Simonei,Setul al doilea a semanat cu primul, exceptand faptul ca americanca a reusit doua game-uri, pe serviciul propriu. Superioritatea Simonei si mai ales concentrarea ei s-au vazut in game-ul decisiv. A salvat doua mingi de break ale adversarei, inainte de a inchide meciul la prima minge de meci de care a beneficiat.Americanca, care era lider mondial, si-a luat revansa tot la aceeasi competitie, peste cateva zile, cand a zdrobit-o la randul ei pe Simona, scor 6-3, 6-0.A 12-a confruntare Halep - Williams va avea loc marti, la o ora care va fi anuntata azi.CITESTE SI: