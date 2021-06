Inca un tenismen de top declara forfait Jocurilor Olimpice

"Dupa ce m-am gandit mult, vreau sa va anunt ca nu voi participa la Jocurile Olimpice. Pentru mine sa reprezint Canada inseamna totul, dar, din cauza situatiei actuale, eu si echipa mea am decis sa luam aceasta decizie pentru siguranta tuturor", a declarat Shapovalov.Shapovalov, 22 de ani, are un titlu ATP in palmares, in 2019, la Stockholm si a fost finalist la Masters 1000 de la Paris Bercy in 2019.Zilele trecute si Rafael Nadal a declarat ca nu va participa la Olimpiada de la Tokyo.