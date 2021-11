Show la Turneul Campionilor. Meci de un dramatism rar, cu rusul Medvedev în prim-plan

Rusul Daniil Medvedev, deja calificat în semifinale, l-a învins pe Jannick Sinner, după un meci de peste două ore şi jumătate, joi seară, la Turneul Campionilor.

Medvedev s-a impus cu scorul de 6-0, 6-7 [5], 7-6 [8], după ce a salvat o minge de meci împotriva unui adversar care a început Turneul Campionilor din postura de rezervă.

În semifinale, al doilea favorit va evolua contra norvegianului Casper Ruud, locul 8 ATP, sau a rusului Andrei Rublev, numărul 5 mondial, care se întâlnesc vineri.

În cealaltă semifinală, locul 1 mondial Novak Djokovic va juca împotriva germanului Alexander Zverev, locul 3 mondial.

