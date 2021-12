Shuai Peng, tenismena dispărută, a transmis că nu a fost niciodată agresată sexual

Jucătoarea chineză de tenis Peng Shuai a declarat că nu a acuzat niciodată pe nimeni de agresiune sexuală şi că postarea ei de pe reţelele de socializare, pe care a făcut-o la începutul lunii trecute, a fost înţeleasă greşit, informează Reuters.

"În primul rând, trebuie să subliniez un punct care este extrem de important, nu am spus sau scris niciodată că cineva m-a agresat sexual. Trebuie să subliniez clar acest punct”, a spus Peng într-un videoclip postat de Lianhe Zaobao, un site de presă din Singapore.

Ea a spus că postarea ei pe Weibo, un site de socializare asemănător Twitter, care a fost eliminată rapid, a fost o "chestiune privată". Peng, 35 de ani, a adăugat că oamenii nu au înţeles ce a vrut să spună, cu privire la postarea ei de pe Weibo, fără să detalieze.

Jucătoarea a mai spus că a locuit acasă, la Beijing, fără supraveghere. Peng nu l-a menţionat pe fost vicepremier Zhang Gaoli.

La 2 noiembrie, Peng a publicat un mesaj lung pe reţeaua de socializare Weibo, echivalentul chinezesc al Twitter, în care îl acuză pe fostul vicepremier Zhang Gaoli, 75 de ani, că a violat-o, înainte de a o face amantă. Este pentru prima dată când un politician chinez de rang înalt face obiectul unor asemenea acuzaţii publice.

Mărturia jucătoarei a fost ştearsă de cenzură la mai puţin de o jumătate de oră de la publicare. Dar nu numai căutările despre Zhang Gaoli sau Peng Shuai au eşuat, dar şi silabele din numele lor au fost respinse. Cuvântul "tenis" a fost indisponibil mai multe ore după postarea problematică. Chiar şi grupurile private de ştiri au fost vizate, iar conturile care distribuiau capturi de ecran ale mărturiei lui Peng Shuai au fost suspendate.

În postarea sa pe Weibo, Shuai Peng, în vârstă de 35 de ani, a spus că Zhang a forţat-o să întreţină relaţii sexuale cu el după ce au jucat tenis. "Am fost foarte speriată. În după-amiaza aceea, am refuzat mai întâi. Nu m-am putut opri din plâns. De frică (...) am cedat şi am făcut sex", a spus ea.

Ea a adaugat că soţia liderului ştia despre asta şi "a fost de pază afară". Peng spune că mai târziu a devenit amanta lui Zhang, până la o ceartă care a avut loc cu o săptămână înainte. Ea precizat că nu are dovezi care să-şi susţină afirmaţiile. "Întotdeauna ţi-a fost teamă că ascund un aparat de înregistrat. Cu siguranţă vei nega sau vei ajunge până acolo încât să mă ataci", a scris ea, adresându-se persoanei în cauză.

Sportivi şi organizaţii internaţionale şi-a arătat îngrijorarea faţă de situaţia lui Peng, care a apărut de atunci doar în imagini publicate de presa de stat chineză. Unele organizaţii, cum ar fi WTA, au trecut la măsuri concrete împotriva CHinei. WTA a suspendat toate turneele din China din 2022.

