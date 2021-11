Au apărut primele imagini cu Shuai Peng, tenismena dispărută FOTO

Cazul jucătoarei chineze de tenis, Shuai Peng, dispărută fără urmă, face valuri în toată lumea.

“Pe WeChat moments al lui Shuai tocmai ce au fost postate cele mai recente trei fotografii cu mesajul ‘Weekend fericit’. Prietena ei a distribuit cele trei fotografii şi o captură de ecran cu WeChat moments-ul lui Peng”, a scris jurnalistul Shen Shiwei, care lucrează la presa de stat.

WeChat moments este o funcţie a WeChat prin care utilizatorii pot distribui şi pot avea acces la informaţii limitate ale prietenilor din aplicaţie.

Fotografiile nu sunt datate, astfel că este greu de stabilit când au fost făcute, ceea ce face ca incertitudinile cu privire la situaţia sportivei să continue.

Shuai Peng, în vârstă de 35 de ani, l-a acuzat pe reţelele de socializare pe fostul vicepremier Zhang Gaoli - care din 2013 până în 2018 a fost unul dintre cei mai puternici şapte politicieni ai Chinei - că a forţat-o să facă sex în urmă cu trei ani, înainte de a o face amanta lui.

Ulterior, ea a dispărut, iar oficialii chinezi refuză să facă dezvăluiri privind situația ei, menționând că nu e un caz diplomatic.

Peng Shuai’s WeChat moments just posted three latest photos and said “Happy weekend”.

Her friend shared the three photos and the screenshot of Peng’s WeChat moments. pic.twitter.com/tut8CEH6gu