Simona Halep e "regina". Clasamentul in care tenismena din Romania se uita in jos la toate adversarele

In 2020, Halep a castigat doua titluri pe zgura, la Praga si la Roma, iar in ultimii cinci ani si-a mai trecut in palmares titlul la Roland Garros (2018), doua trofee la Madrid (2016, 2017), dar a jucat si o finala la Roland Garros (2017), doua la Roma (2017, 2018), una la Madrid (2019), avand si un sfert de finala la Madrid (2018) si altul la Roland Garros (2019).Romanca are un procentaj de 74,3% victorii in cariera pe aceasta suprafata, iar in sezonul 2019-20 a inregistrat un bilant de 24 de victorii si 4 infrangeri.Sezonul 2021 a inceput saptamana aceasta cu turneele de la Charleston si Bogota. Halep conduce detasat in ierarhia alcatuita de WTA si care cuprinde toate rezultatele pe zgura din 2019 si 2020 , 75% dintre punctele castigate pe aceasta suprafata in 2018, 50% din cele obtinute in 2017 si 25% dintre punctele adunate in 2016.Romanca are un avans de peste 1.500 de puncte fata de urmatoarea clasata, olandeza Kiki Bertens si peste 2.500 fata de a treia clasata, Karolina Pliskova Clay Court Power Rankings1. Simona Halep 6.591,5 puncte2. Kiki Bertens (Olanda) 4.086,253. Karolina Pliskova (Cehia) 3.133,754. Elina Svitolina (Ucraina) 2.8245. Petra Kvitova (Cehia) 2.7736. Iga Swiatek (Polonia) 2.685,57. Ashleigh Barty (Australia) 2.599,758. Garbine Muguruza (Spania) 2.440,759. Marketa Vondrousova (Cehia) 2.42810. Sloane Stephens (SUA) 2.312