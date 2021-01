De ce Simona Halep nu va uita niciodata data de 27 ianuarie

Acum sapte ani, pe 27 ianuarie 2014, ea patrundea in Top 10 WTA, o performanta notabila pentru tenisul romanesc, care nu mai avusese o prezenta acolo, din 1979, de pe vremea Virginiei Ruzici.In ianuarie 2014, Simona atingea sferturile de finala la Australian Ope n, dupa ce o elimina pe Jelena Jankovic (8): 6-4, 2-6, 6-0, fapt care la finalul turneului i-a adus un salt important in clasamentul mondial. Ea a pierdut apoi in fata slovacei Dominika Cibulkova, care a ajuns pana in finala, dar la vremea respectiva, Halep realiza cea mai buna performanta a ei la un Grand Slam.De atunci au urmat un lung sir de succese care au mentinut-o timp de 346 saptamani in Top 10 WTA, dintre care 64 a fost chiar in fotoliul de lider al tenisului feminin.La momentul actual, Simona se afla pe locul opt in clasamentul all-time al acestei ierarhii, fiind singura jucatoare in activitate prezenta acolo.* Martina Navratilova 1000 saptamani* Chris Evert 746* Steffi Graf 625* Gabriela Sabatini 508* Pam Shriver 458* Arantxa Sanchez Vicario 429* Hana Mandlikova 421* Lindsay Davenport 333* Conchita Martinez 319Nurnberg (2013), 's-Hertogenbosch (2013), Budapesta (2013), New Haven (2013), Moscova (2013), Sofia (2013), Doha (2014), Bucuresti (2014), Shenzhen (2015), Dubai (2015), Indian Wells (2015), Madrid (2016), Bucuresti (2016), Montreal (2016), Madrid (2017), Shenzhen (2018), Roland Garros (2018), Montreal (2018), Wimbledon (2019), Dubai (2020), Praga (2020), Roma (2020)Citeste si: