Simona Halep, eliminata de o rockerita. Invingatoarea romancei a vrut sa se lase de tenis pentru muzica

Imediat dupa surpriza produsa la Roland-Garros in fata Simonei Halep, Iga Swiatek s-a declarat "fara cuvinte", gandindu-se in special la infrangerea dureroasa pe care o suferise anul trecut in fata romancei, tot la Paris (1-6, 0-6).De asemenea, Iga Swiatek a recunoscut ca tenisul este a doua sa mare pasiune, la un moment dat gandindu-se chiar sa renunte la sport. "Da, imi place muzica. Au fost clipe cand m-am gandit ce e mai bine sa fac in viata, dar acum ma concentrez doar pe tenis", a spus poloneza.Intr-adevar, Iga Swiatek e cunoscuta in tara sa pentru inclinatiile muzicale. Ea e o mare admiratoare a unor trupe rock precum Coldplay, Pearl Jam sau Red Hot Chilli Peppers si ii place sa cante la chitara. De altfel, la turneele de tenis, chiar si la Roland-Garros, Iga Swiatek a fost vazuta in dese randuri relaxandu-se cu castile pe urechi, ascultand melodiile rock preferate.