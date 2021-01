FOTO "Din nou pe drumuri". Simona Halep a plecat in Australia si va intra in carantina. Poate iesi din hotel doar 5 ore pe zi, la antrenamente

"Din nou pe drumuri", a tinut sa precizeze Simona pe pagina sa de Instagram, alaturi de o fotografie facuta la bordul avionului.Simona Halep va participa si la unul dintre cele doua turnee pregatitoare (1-7 februarie), dar pana atunci e nevoita sa stea 14 zile in carantina, masurile impuse de organizatori pentru evitarea contaminarilor fiind foarte stricte. Astfel, in vederea antrenamentelor, jucatorii si jucatoarele au permisiunea sa paraseasca hotelurile numai 5 ore pe zi.Pentru Simona Halep, singura consolare pare sa fie faptul ca va locui in prima faza la Adelaide, orasul natal al antrenorului Darren Cahill."A fost o semi-vacanta, pentru ca m-am antrenat din greu o perioada destul de lunga, dar a fost foarte bine, pentru ca am stat acasa. Sunt pregatita psihic si fizic, sunt bucuroasa ca putem sa plecam si ca putem sa calatorim, sa jucam un Grand Slam foarte important. Bine, toate sunt importante, dar la inceput de an e bine ca putem sa trecem peste toate micile probleme si sa jucam. Imi e dor de Darren Cahill, imi e dor sa ne reunim, sa fim toti din echipa si sa muncim. Ca de fiecare data cand plec la un turneu am asteptari destul de mari, pentru ca sunt la un nivel destul de inalt de mult timp si consider ca, daca ma antrenez si ma pregatesc asa cum o fac mereu, am o sansa sa joc bine. Dar in aceste conditii diferite, cu trei-patru luni de pauza, o sa fie un pic mai dificil. Dar sunt pregatita pentru orice", a declarat Halep la Aeroportul ''Henri Coanda''.Pentru Australian Open, jucatorii vor avea voie sa stea doar 5 ore la terenurile de tenis in perioada de carantina: "In Australia este acelasi regim pe care il au toti ceilalti in Melbourne . Este aceeasi carantina, avem voie doar la terenul de tenis patru sau cinci ore pe zi. In rest va trebui sa fim carantinati in camere, fiecare. Nu va fi usor, sunt convinsa, dar, totusi, fiindca putem sa facem aceste cinci ore o sa insemne mult. Am luat de toate la mine, si carti, si filme, si reviste, tot felul".Simona Halep a afirmat ca a fost pentru prima oara in ultimii 15 ani cand a putut petrece atat de mult timp alaturi de familie."Craciunul l-am mai petrecut acasa in familie in ultimii trei ani, am preferat sa raman acasa si sa il petrec cu parintii. A fost a treia oara consecutiv, dar si Revelionul si sa mai stau si in ianuarie este pentru prima oara in 15 ani", a mai spus jucatoarea romana.Citeste si: FOTO Cea mai frumoasa jurnalista de sport are un nou iubit. Cine e actorul celebru care a cucerit-o