Simona Halep a scapat de o rivala la Australian Open. O jucatoare din Top 20 mondial a fost testata pozitiv cu coronavirus

Keys, care in februarie va implini 26 de ani, a primit rezultatul pozitiv al testului chiar inainte de plecarea spre Melbourne , ea mentionand ulterior ca s-a autoizolat la domiciliu.''Sunt dezamagita ca nu voi putea juca la acest turneu, primul de Mare Slem al anului, si despre care stiu ca s-au facut eforturi enorme pentru a putea fi organizat'', a scris Keys pe contul sau de Twitter Asa cum s-a anuntat, tenismanul britanic Andy Murray , fost lider mondial, a fost testat pozitiv la Covid-19, potrivit informatiilor publicate joi de presa britanica, fapt care ar pune sub semnul intrebarii participarea sa la turneul Australian Open, primul de Mare Slem, care incepe pe 8 februarie.Scotianul, de cinci ori finalist la Melbourne, ar trebui sa ajunga in Australia cu unul dintre zborurile charter puse la dispozitie de organizatorii turneului, dar Murray a intrat in carantina la domiciliul sau. Campionul olimpic din 2012 nu are simptome grave si spera sa poata calatori ulterior in Australia.Jucatorii care participa la primul turneu de Mare Slem al anului vor trebui sa petreaca 14 zile in carantina inaintea competitiei, amanata pentru perioada 8-21 februarie. Participantii nu vor putea intra in Australia decat ''cu un test negativ la Covid-19 efectuat inaintea plecarii sau cu o autorizatie de calatorie, in cazul in care au avut Covid-19 si s-au vindecat, insa la discretia autoritatilor australiene'', au precizat organizatorii.