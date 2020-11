Simona Halep a vorbit despre momentul retragerii din tenis: "Jos palaria. Eu n-o sa pot face ca el". Despre cine vorbeste tenismena

"Nu stiu daca voi mai avea energie sa continui in tenis dupa ce ma voi lasa. O academie e posibil sa am, e o idee pe care nu o resping, dar in parteneriat cu cineva. Dar ceea ce a facut Gica Hagi in fotbal eu n-o sa pot face. Pentru mine este un exemplu, jos palaria", a declarat Halep in emisiunea lui Andi Moisescu, ApropoTV."Nimeni nu a putut sa faca ce a facut el, sa investeasca nu numai financiar, sa-si investeasca fiinta lui, felul lui de a fi in fotbal. Asta nu stiu daca o sa pot sa fac", a insistat Simona Halep.Citeste si: Ca-n filmele cu mafioti. Transferul lui Maradona la Barcelona a fost facut cu pistolul pe masa