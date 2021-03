Ce consecinte are pentru Simona Halep abandonul de la Miami

Ea a invins-o pe Caroline Garcia, in turul II, dar s-a retras din turneu inaintea partidei cu Anastasia Sevastova, acuzand dureri la umar.Acest abandon, dar si faptul ca nu a jucat decat la Australian Open in 2021, unde a ajuns in sferturi, o afecteaza momentan pe jucatoarea noastra in clasamentul pentru Turneul Campioanelor Ea se afla acum pe locul 20 in acest clasament, in urma caruia, in luna octombrie cele mai bune opt jucatoare din 2021 vor juca cu trofeul pe masa la Shenzhen. Simona Halep , locul 3 WTA , are acum 530, fata de 902 cat a acumulat Aryna Sabalenka, ocupanta locului 8 in clasamentul pe 2021.1. Naomi Osaka 2. Garbine Muguruza 3. Jennifer Brady4. Elise Mertens5. Serena Williams 6. Daria Kasatkina7. Karolina Muchova8. Aryna SabalenkaTurneul de la Miami era important pentru Halep deoarece fiind de categorie Premier Mandatory, al doilea ca importanta dupa un Grand Slam, pune in joc puncte importante.