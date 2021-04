Simona Halep, despre absenta la meciul Romania - Italia: "E mult mai greu sa joci pentru tara". Tenismena a plecat spre Stuttgart

"Nu stiu exact daca sunt refacuta complet, mai am patru zile pana la meci. E foarte diferit sa merg la Fed Cup nepregatita sau sa merg la un turneu individual. Daca este sa nu pot sa joc, ma retrag si atat, m-ar afecta doar pe mine. Daca m-as fi retras de la Fed Cup, as fi afectat echipa. Cand nu sunt suta la suta, nu merg la echipa, pentru ca este mult mai greu sa joci pentru tara.In mod normal, da, dar nu stim exact, pentru ca si la Doha , Dubai s-a intamplat la fel din cauza accidentarilor, dar imi doresc tare mult sa joc tot sezonul de zgura. M-am antrenat destul de bine. N-am avut dureri, sper sa ma tina si la meciuri", a declarat Halep, la Aeroportul Henri Coanda.Turneul de la Stuttgart, de categorie WTA 500, se va desfasura in perioada 19-25 aprilie. Detinatoarea trofeului este Petra Kvitova.