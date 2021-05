Greseala uriasa facuta de Simona Halep, care a costat-o accidentarea de la Roma

Ea conducea cu 6-1, 3-3 in meciul cu Angelique Kerber si nimic nu anunta necazul care avea sa se intample.Totusi, cu putin timp inainte ca ea sa simta durerea cumplita cauzata de rueperea muschiului, Simona Halep a avut o tresarire, miscand putin piciorul, ca si cum ceva ar fi fost in neregula acolo. A fost, cu siguranta momentul in care s-a produs leziunea si daca s-ar fi oprit la momentul respectiv, aceasta nu ar fi produs ruptura care a scos-o din joc si probabil din circuitul WTA pentru o perioada.Simona a continuat insa sa joace, fara a anticipa urmarea, si inevitabilul s-a produs, leziunea transformandu-se intr-o ruptura, care i-a provocat dureri groaznice si a trimis-o pe mainile medicilor.