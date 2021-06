Simona Halep dezvaluie cat de grava este de fapt accidentarea suferita la Roma

Intr-un interviu pentru Eurosport, ea a dezvaluit ca a suferit doua rupturi musculare, dar ca s-a impacat cu situatia si asteapta sa revina cat mai curand pe teren."De obicei nu sunt in aceasta perioada acasa, dar din pacate anul acesta m-am accidentat. Este diferit fata de anul trecut pentru ca anul trecut nu se jucau turnee. Atunci a fost mai usor de gestionat, dar acum sufar putin, toata lumea e la turnee, iar eu sunt acasa. Nu pot nici sa ma antrenez pentru ca accidentarea este inca la inceput. Va trebui sa mai stau o perioada fara tenis, fara alergare pentru ca muschiul inca nu s-a sudat. E greu, pentru ca nu sunt obisnuita sa stau in mijlocul sezonului acasa si sa nu fac nimic.Momentele de la Roma au fost intr-adevar grele pentru ca din nimic mi s-a intamplat aceasta ruptura. Nu am anticipat-o absolut deloc. Mi s-a parut imposibila ca stand la retur se poate intampla o ruptura musculara. Chiar am avut doua. Prima este mult mai profunda, a doua este la suprafata, dar amandoua sunt destul de periculoase. Am acceptat aceasta accidentare si sunt destul de pozitiva pentru ca stiu ca daca esti pozitiv si ai incredere te poti vindeca mai repede si am inceput deja procesul vindecarii", a spus Simona Halep in exclusivitate pentru Eurosport.