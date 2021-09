Cine este noul antrenor al Simonei Halep: „Cu el plec la următoarele turnee”FOTO

La câteva zile după despărțirea de Darren Cahill, Simona Halep a anunțat echipa care o va pregăti în perioada următoare.

Pe lângă Daniel Dobre, cel care a coordonat-o în 2019, când a cucerit Wimbledonul, ea l-a cooptat și pe Adrian Marcu.

„Domnul Dobre este în echipă şi a venit şi domnul Marcu. Avem o echipă completă. Plec la aceste turnee cu domnul Marcu. Întotdeauna am avut afinitate cu dumnealui. În 2013, am avut rezultate foarte bune. Singur nu poţi la acest nivel, e presiune. Sunt emoţii înainte de meciuri. Trebuie să fie o persoană care are încredere în tine şi trebuie să am şi eu încredere în ea, să îmi ofere linişte”, a spus Halep, conform as.ro.

