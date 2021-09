Ce așteaptă noul antrenor de la Simona Halep

Simona Halep a renunțat la serviciile lui Darren Cahill și l-a cooptat în echipa sa pe Adrian Marcu, antrenor alături de care a mai fost în trecut.

Marcu e convins că Simona mai poate câștiga un Grand Slam, chiar dacă ieri a împlinit 30 de ani și acum este căsătorită.

"Am așteptări ca ea să joace cât mai bine în următoarea perioadă și să revină la forma foarte bună. Vreau să câștige cât mai multe meciuri, ca să poată să revină în clasament. Ideea de bază este să joace concursurile mari foarte bine

Normal că are (n.r. la ce lucra), trebuie să mai îmbunătățească pentru că de la an la an trebuie să îmbunătățești și tu. Toate celelalte jucătoare progresează și atunci și tu trebuie să progresezi și să fii din ce în ce mai bun.

Mi-aș dori ca Simona să joace un pic mai agresiv, ea fiind o jucătoare de viteză și o jucătoare care termina punctele mai repede decât a jucat în ultimul timp. Sunt ferm convins că poate să joace mai agresiv și să își impună jocul ei, nu să joace la așteptare și la partitura adversarelor. Încercăm să îmbunătățim ceva, am așteptări ca ea să reușească să facă ceea ce ne dorim împreună și dacă reușește normal că sunt ferm convins că vor veni și rezultate bune.

Normal că mai are șanse (n.r - la un titlu de Grand Slam), dar să o luăm așa: în ultimul timp, Simona a jucat destul de puțin din cauza accidentărilor, a pandemiei, a situației. Dacă ea va juca mai multe concursuri, atunci automat va fi mai ușor să joace cât mai bine, aproape de cel mai bun nivel al ei. Și atunci, normal că are șanse să câștige

Se află într-o perioadă a vieții care este foarte bună pentru ea, mi se pare că este mai relaxată și își dorește foarte mult să joace foarte, foarte bine. La capitolul ambiție stăm foarte bine", a spus Adrian Marcu, pentru Hotnews.

