Urmatoarea adversara a Simonei Halep e o diva a circuitului. Frumoasa Ajla e cuplata cu un tenismen din Top 10 ATP

Halep si Tomljanovic s-au mai intalnit de trei ori pana acum in circuit si de fiecare data s-a impus jucatoarea romana. Insa partidele dintre cele doua sportive au fost echilibrate: scor 6-4, 7-5, in optimi la Adelaide, in 2020, 6-2, 3-6, 6-1, in turul I la Roland Garros, in 2019, si 4-6, 6-3, 6-3, in turul al doilea al turneului de la Cincinnati, in 2018.In varsta de 27 de ani, Ajla e recunoscuta in circuitul feminin drept una dintre cele mai frumoase jucatoare. Drept dovada, ea a avut relatii in ultimii ani cu doi dintre tenismenii "playboy", mai intai cu conationalul Nick Kyrgios, apoi cu italianul Matteo Berettini (locul 10 ATP ), cu care e si in prezent.Interesant e faptul ca Ajla si Matteo au facut parte din grupul de jucatori si jucatoare care au fost supusi la o carantina extrem de stricta inainte de Australian Open . "Singurul lucru complicat pentru mine este ca Ajla este la sase etaje sub mine, dar in ciuda testelor negative si a tuturor lucrurilor, nu avem voie sa ne vedem", a declarat Berrettini pentru Eurosport la vremea respectiva.Citeste si: