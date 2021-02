Invinsa dramatic de Halep, Tomljanovic recunoaste: "Ma doare, nu degeaba e numarul 2 mondial"

"Este foarte greu sa vorbesc acum, sa vad ceva pozitiv. Pana la urma imi doream sa castig in orice fel, chiar si cu cel mai prost tenis posibil. Cred ca acum vorbesc emotiile. Stiu ca a fost un meci de un nivel inalt. Dar am pierdut. In subconstient am simtit ca sunt incredibil de aproape, dar in acelasi timp stiam ca Simona nu va ceda usor. A facut exact ce ma asteptam: si-a crescut nivelul, nu mi-a lasat prea multe pana la final. Imi doresc sa fi ramas un pic mai agresiva. Nu degeaba este numarul 2 mondial", a spus sportiva australiana.Tomljanovic a precizat ca este foarte afectata de esecul in fata romancei, dar trebuie sa vada si o parte pozitiva: "In urma cu trei luni nu stiam daca sunt capabila sa joc un astfel de meci. Am oameni incredibili in jurul meu si am invatat sa impartasesc sentimentele. Ma va durea poate cateva zile dar voi reincepe antrenamentele si voi juca saptamana viitoare. Este foarte greu, acum nu imi pasa cat de bun a fost meciul. Am pierdut". Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, a invins-o, miercuri, cu scorul de 4-6, 6-4, 7-5, pe jucatoarea australiana Ajla Tomljanovic, locul 72 WTA , in turul al doilea al AusOpen. Halep s-a impus dupa ce a revenit de la 2-5 cu un break, in decisiv.Citeste si: