Simona Halep da peste "lesbiana" Biancai Andreescu

Aceasta este Anastasia Potapova (Rusia, 19 ani), care are are un palmares impresionant in circuitul junioarelor: dar nu a castigat niciun titlu pana in prezent. Va fi prima intalnire intre cele 2 jucatoare.In primul tur rusoaica a eliminat-o pe americanca Whitney Osuigwe (162 WTA), scor: 6-3, 6-0.Anastasia Potapova este buna prietena cu Bianca Andreescu , alaturi de care a petrecut o vacanta la Dubai la finalul anului trecut. Cele doua tinere jucatoare s-au fotografiat in ipostaze incitante, ceea ce a starnit un val de reactii pe internet. Din cauza acestora, canadianca de origine romana a fost intrebata daca are o iubita. "Hai sa lamurim asta! Nu sunt lesbiana!" , a spus, fara menajamente, campioana de la US Open 2019, pentru a lamuri situatia.Meciul dintre Simona Halep (2 WTA) si Anastasia Potapova (101 WTA) va putea fi urmarit la Digisport.Citeste si: