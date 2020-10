De ce i-a fost frica, n-a scapat. Simona Halep a renuntat la US Open din cauza pandemiei cu Covid-19: "Voi pune sanatatea pe primul loc"

Tenismena din Romania si-a facut programul competitional din lunile trecute gandindu-se in primul rand la riscul de a se imbolnavi cu coronavirus. De altfel, una dintre cele mai importante decizii ale sale in acest sens a fost refuzul de a participa la US Open, turneul de Grand Slam de la New York, la finalul lunii august."Dupa ce am analizat toti factorii si tinand cont de circumstantele exceptionale cu care ne confruntam, am decis sa nu merg la New York pentru a juca la US Open. Am spus intotdeauna ca voi pune sanatatea pe primul loc, de aceea prefer sa raman sa ma antrenez in Europa. Stiu ca Federatia americana de tenis si WTA au muncit mult ca sa organizeze turneul in siguranta si le doresc succes tuturor participantilor", a scris Simona Halep pe Twitter , la acea vreme.