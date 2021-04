Simona Halep da piept cu noua starleta a tenisului feminin, in semifinalele turneului de la Stuttgart FOTO

Ea o va intalni in penultimul act al competitiei pe Aryna Sabalenka, din Belarus, o jucatoare foarte buna, care puncteaza si la imaginea artistica, in afara terenului.Ea pare sa fi preluat stafeta de la Maria Sarapova si Eugenie Bouchard in topul celor mai sexy tenismene din lume. Aryna Sabalenka (23 de ani) adora sa pozeze in ipostaze incitanate si nu ezita sa isi expuna fotografiile pe retelele sociale.Asta cu toate ca, nu cu mult timp in urma, ea trecut printr-o drama cumplita, pierzandu-si tatal, care a murit la numai 43 de ani.Sabalanka, numarul 7 WTA , a castigat 9 titluri WTA in cariera ei si a strans din tenis peste 7 milioane de dolari, fara a inregistra vreun rezultat notabil la un turneu de Grand Slam.Meciul dintre Halep si Sabalenka este astazi, de la ora 19.30, in direct la Digisport.